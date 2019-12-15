C'è anche un Fiorentina-Inter al femminile: ecco le formazioni ufficiali delle 2 squadre
Oggi è la giornata di Fiorentina-Inter anche al femminile: vi proponiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 12:44
Fiorentina Women’s: Ohrstrom, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Cordia, Adami, Parisi, Bonetti, De Vanna, Mauro. A disposizione: Vigilucci, Mascarello, Ripamonti, Monnecchi, Corazzi, Fedele, Thogersen, Lazaro, Fusini. All.Antonio Cincotta
Inter: Aprile, D’Adda, Marinelli, Brustia, Merlo, Debever, Alborghetti, Fracaros, Santi, Auvinen, Tarenzi. A disposizione: Quazzico, Capucci, Baresi, Van Kerkhoven, Colombo, Goldoni, Pandini, Norton, Marchitelli. All.Attilio Sorbi