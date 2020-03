ACF Fiorentina S.p.A. informa che in data 12 marzo 2020 sono stati approvati da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo ACF i progetti di fusione per incorporazione in ACF Fiorentina S.p.A. delle società Fiorentina Women’s FC S.S.D. a r.l., Firenze Viola S.r.l. e Promesse Viola S.r.l., secondo quanto disposto dall’articolo 2501-ter del Codice Civile.