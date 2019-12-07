Cincotta: "Abbiamo fuori calciatrici importanti ma quelle che giocano non stanno facendo male"
L'allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta è stato intervistato dopo la vittoria con l’Empoli: "La squadra viola ha giocato un calcio di grande livello fino al termine della partita. I num...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 16:56
L'allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta è stato intervistato dopo la vittoria con l’Empoli: "La squadra viola ha giocato un calcio di grande livello fino al termine della partita. I numeri delle calciatrici fuori sono importantissimi, ma quelle che sono in campo non stanno facendo sentire la loro assensa. Il lavoro del gruppo sta funzionando, stiamo continuato il percorso del bel gioco e abbiamo fatto giocare anche qualche giovane".