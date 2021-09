La Fiorentina Women’s affonda, tre partite e tre sconfitte. Ultima in classifica. Sconfitta a Napoli

Terza sconfitta in tre partite per la Fiorentina femminile che perde contro il Napoli femminile per 1-0, un gol arrivato al minuto 83 dopo una partita senza particolari emozioni e giocata anche piuttosto male da entrambe le squadre in campo. Adesso la situazione per le ragazza viola allenate da Patrizia Panico non è bella, essendo all’ultimo posto in classifica, servirà una svolta per il proseguo del campionato e cercare di invertire la rotta.

