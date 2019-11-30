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Juventus-Fiorentina Women's finisce 1-0. Serata no anche per le ragazze di Cincotta

La Fiorentina Women's esce sconfitta sul campo della Juventus che si lancia in classifica con 22 punti. La rete vittoria delle bianconere firmata da Girelli è arrivata al 10' del primo tempo su un err...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 23:54
Juventus-Fiorentina Women's finisce 1-0. Serata no anche per le ragazze di Cincotta -
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La Fiorentina Women's esce sconfitta sul campo della Juventus che si lancia in classifica con 22 punti. La rete vittoria delle bianconere firmata da Girelli è arrivata al 10' del primo tempo su un errore della difesa viola. La gara è stata dominata dalle juventine che in ben 3 occasioni hanno colpito la traversa.

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