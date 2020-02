Splendida vittoria della Fiorentina Women’s che vincono in rimonta 2-1 in trasferta contro il Milan, l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le reti tutte nel secondo tempo: rossonere in vantaggio con Rinaldi, pareggio quasi immediato di capitan Guagni e gol vittoria della numero dieci Bonetti. Il ritorno si giocherà a Firenze il 26 febbraio. Le semifinali sono a un passo.