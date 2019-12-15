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Commisso: "Complimenti alla Primavera e alle Women's. La Prima Squadra deve avere la stessa grinta"

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina: "Volevo fare i complimenti ai ragazzi della nostra Primavera: davvero bravi, avete dimostrato grande grinta! Eccezio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 18:10
Commisso: "Complimenti alla Primavera e alle Women's. La Prima Squadra deve avere la stessa grinta" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina: "Volevo fare i complimenti ai ragazzi della nostra Primavera: davvero bravi, avete dimostrato grande grinta! Eccezionali anche le ragazze della Fiorentina Women's: auguri alla nostra Bonetti che con i suoi favolosi 3 gol si è regalata e ci ha regalato davvero un Buon Compleanno. Sono convinto che stasera la Prima Squadra contro l'Inter scenderà in campo, sospinta dai nostri fantastici tifosi che in 37000 correranno il Franchi di viola, con la stessa grinta e cuore dimostrati dalla Primavera e dalle Women. Forza ragazzi!".

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