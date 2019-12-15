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Fiorentina Women's-Inter: è 3-0 viola alla fine del primo tempo. In grande spolvero la Bonetti

Una Bonetti straripante sta conducendo la Fiorentina Women's al successo contro l'Inter. Infatti al termine dei primi 45 minuti....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 14:17
Fiorentina Women's-Inter: è 3-0 viola alla fine del primo tempo. In grande spolvero la Bonetti -
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Una Bonetti straripante sta conducendo la Fiorentina Women's al successo contro l'Inter. Infatti al termine dei primi 45 minuti 2 suoi goal ed un'autorete di Fracaros fissano per il momento il risultato sul 3-0 per la Viola.

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