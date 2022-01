Giacinti è della Fiorentina, è considerata la più forte italiana: “Scelto Firenze per il Viola Park”

Grande colpo della Fiorentina femminile che prende dal Milan Valentina Giacinti, considerata la più forte giocatrice italiana, attaccante della nazionale, le sue parole il primo giorno da giocatrice viola al sito ufficiale della Fiorentina:

“Ho scelto Firenze perchè la Fiorentina sta investendo molto nel calcio femminile, come dimostra il Viola Park, poi c’è Patrizia Panico, mio idolo da bambina. Posso aiutare le più giovani dentro e fuori dal campo, ho bisogno di prendere consigli da chi ha più esperienza di me come Neto e Sabatino che conosco bene. Fondamentale per il calcio femminile avere strutture tutte per noi, solo cosi possiamo fare il salto di qualità. Lo fanno solo Fiorentina, Milan, Roma e Juventus. Io voglio crescere, imparare e fare più gol possibile con l’obiettivo di segnare tanto per la squadra e per prepararmi al meglio in vista dell’europeo. Fuori dal campo amo guardare tutte le partite, viaggiare e giocare alla Play Station. Firenze? Non l’ho mai visitata per bene, da domani inizierò” conclude Giacinti.

