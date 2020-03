Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women’s, risposto ad alcune domande durante la chat sui canali ufficiali viola: “Il gol più bello in maglia viola? Senza dubbio il gran sinistro a Verona. Èil mio campo fortunato, disegnati il mio primo gol post infortunio. Il gol più importante in maglia viola? A Brescia, l’anno che diventammo campioni d’Italia. Mi rivedo in Castrovilli, abbiamo anche lo stesso numero di maglia. Quando mi sono infortunata ho seguito un po’ la storia di Lindsey Vonn, in quel momento è stata un grande aiuto.

Arsenal-Fiorentina di Champions League? Esperienza indimenticabile, la prima volta in Champions. Ma che freddo faceva quella sera…

Mondiali? Noi italiani ci esaltiamo nelle difficoltà, quando tutti ci danno per sconfitti veniamo fuori. Supercoppa vinta a La Spezia? Bello vincere in uno stadio tutto bianconero!

Juventus-Fiorentina davanti a 40mila spettatori? Ringrazio di essere stata in campo e non fuori, altrimenti le emozioni sarebbero state superiori, brividi e emozioni, un grandissimo traguardo per il calcio femminile in Italia.

Coppa Italia vinta a Parma? I nostri tifosi sono un valore aggiunto, quel trofeo è motivo di orgoglio. Andare in trasferta in Europa è sempre un’emozione, conservo bei ricordi delle sfide contro Fortuna e Wolfsburg.

Scudetto? Un sogno che si avvera“