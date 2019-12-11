Mascarello: "Bella vittoria, felice d'aver segnato un gol. Ora ci aspetta una partita difficile"

Queste le parole rilasciate da Marta Mascarello, calciatrice della Fiorentina Women's ai canali ufficiali: "In queste gare si può sbagliare l'approccio, siamo invece state brave ed abbiamo subito iniz...

Queste le parole rilasciate da Marta Mascarello, calciatrice della Fiorentina Women's ai canali ufficiali: "In queste gare si può sbagliare l'approccio, siamo invece state brave ed abbiamo subito iniziato forte. Ci siamo adattate nel miglior modo possibile e ottenuto una bella e meritata vittoria. Sono molto felice d'aver segnato un gol. Ora avremo una partita difficile, cercheremo di dare il massimo".