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Mascarello: "Bella vittoria, felice d'aver segnato un gol. Ora ci aspetta una partita difficile"

Queste le parole rilasciate da Marta Mascarello, calciatrice della Fiorentina Women's ai canali ufficiali: "In queste gare si può sbagliare l'approccio, siamo invece state brave ed abbiamo subito iniz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 20:41
Mascarello: "Bella vittoria, felice d'aver segnato un gol. Ora ci aspetta una partita difficile" -
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Queste le parole rilasciate da Marta Mascarello, calciatrice della Fiorentina Women's ai canali ufficiali: "In queste gare si può sbagliare l'approccio, siamo invece state brave ed abbiamo subito iniziato forte. Ci siamo adattate nel miglior modo possibile e ottenuto una bella e meritata vittoria. Sono molto felice d'aver segnato un gol. Ora avremo una partita difficile, cercheremo di dare il massimo".

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