Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan
Con la bella vittoria per 5-0 nella gara secca in casa del Ravenna, la Fiorentina Women's si è aggiudicata il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Sarà subito un big match, perché Guagni e le sue comp...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 10:03
Con la bella vittoria per 5-0 nella gara secca in casa del Ravenna, la Fiorentina Women's si è aggiudicata il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Sarà subito un big match, perché Guagni e le sue compagne, dovranno vedersela contro il Milan di Maurizio Ganz.
I quarti si svolgeranno con andata e ritorno, in data 8 e 26 febbraio del nuovo anno. Ecco il tabellone completo, fornito dalla sezione femminile della FIGC: