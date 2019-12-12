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Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan

Con la bella vittoria per 5-0 nella gara secca in casa del Ravenna, la Fiorentina Women's si è aggiudicata il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Sarà subito un big match, perché Guagni e le sue comp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 10:03
Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan -
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Con la bella vittoria per 5-0 nella gara secca in casa del Ravenna, la Fiorentina Women's si è aggiudicata il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Sarà subito un big match, perché Guagni e le sue compagne, dovranno vedersela contro il Milan di Maurizio Ganz.

I quarti si svolgeranno con andata e ritorno, in data 8 e 26 febbraio del nuovo anno. Ecco il tabellone completo, fornito dalla sezione femminile della FIGC:

Big match per la Fiorentina Women's in coppa Italia: Ai quarti contro il Milan

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