De La Fuente: “Domani dobbiamo portare in campo i valori che ci ha trasmesso Joe”

Il tecnico della Fiorentina Women’s Sebastian De La Fuente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con l’Inter in programma domani alle ore 15 al Viola Park:

“I ricordi del direttore Barone sono tanti, sicuramente l’affiancamento costante al settore femminile ed in particolare averci dato l’opportunità di avere un padiglione dedicato al Viola Park. Ho conosciuto una persona positiva e sempre presente: non è una cosa facile nel calcio. Ho parlato con le ragazze di come affrontare la gara domani, dobbiamo cercare di portare in campo tutte le cose positive che ci ha lasciato Joe. L’Inter vorrà fare punti ma vogliamo farli anche noi. Con il presidente Commisso e sua moglie in tribuna sarà poi uno stimolo in più. Rocco ci è stato particolarmente vicino in questi giorni ma lo è sempre stato“

