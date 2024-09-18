Fiorentina Womens travolta in Champions dal Wolfsburg , per Commisso altra delusione

Di fronte al presidente viola svanisce già al termine della gara d'andata il sogno di una qualificazione delle ragazze ai gironi di Champions

Il sogno Champions League per la Fiorentina Womens è probabilmente giunto al termine già dopo la fine della gara di andata contro il Wolfsburg disputata questa sera al Viola Park. Dopo le vittorie contro Brondby e Ajax, la squadra di De La Fuente viene di fatto travolta, le tedesche dominano in lungo e in largo e vincono con un eloquente 7-0, mettendo di fatto la parola fine al passaggio alla fase a gironi per la Fiorentina.

Dopo il fischio finale applausi comunque dei presenti al Viola Park tra i quali il presidente Rocco Commisso e tra i giocatori del maschile David De Gea che hanno salutato calorosamente le viola apparse troppo inferiori rispetto alle avversarie.

Bandecchi elogia Commisso: “Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori”

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