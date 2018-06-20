A BREVE L’ACCORDO CON IL NUOVO SPONSOR, MENTRE I NUMERI DI MAGLIA POTREBBERO ESSERE...
ACF Fiorentina e Le Coq Sportif, nella suggestiva cornice del Circolo Canottieri Firenze situato a due passi da Ponte Vecchio, hanno svelato al pubblico le nuove divise per la stagione 2018/19. Fra le...
ACF Fiorentina e Le Coq Sportif, nella suggestiva cornice del Circolo Canottieri Firenze situato a due passi da Ponte Vecchio, hanno svelato al pubblico le nuove divise per la stagione 2018/19.
Fra le novità più gradite spiccano, senza dubbio, il tanto atteso ritorno al pantaloncino di colore nero ed il materiale con il quale sono state realizzate le maglie: ossia il cotone. Molto graditi, e non potrebbe essere altrimenti, anche i riferimenti ai quattro quartieri della città ed al Calcio Storico Fiorentino.
Tuttavia, manca ancora qualcosa... In primo luogo il main sponsor, dopo la fine del rapporto con Folletto, ed il font che caratterizzerà i numeri ed i nomi stampati sulla parte posteriore delle casacche.
In merito alla prima questione, secondo quanto si apprende, pare che a breve potrebbe essere raggiunto un accordo con il nuovo sponsor, il cui nome resto tutt’ora misterioso. Per quanto riguarda invece il font che caratterizzerà le nuove uniformi, il team di Le Coq Sportif è ancora al lavoro. Ma visto il carattere retrò, come si evince dalla maglia viola equipaggiata anche di un particolare colletto (realizzato dopo essere stato accuratamente sottoposto alla prova dei giocatori), tutto fa presagire che i numeri potrebbero ricalcare un motivo rotondeggiante tipico degli anni ‘70 ed ‘80.
Gianmarco Biagioni