Da Moena: iniziato l’allenamento mattutino, sul campo si rivede anche Thereau
11:19 - La squadra rientra negli spogliatoi, sul campo restano solo i portieri.10:57 - Veretout, Vlahovic, Eysseric effettuano dei giri di campo.10:56 - Il gruppo più consistente si sposta di nuovo su...
11:19 - La squadra rientra negli spogliatoi, sul campo restano solo i portieri.
10:57 - Veretout, Vlahovic, Eysseric effettuano dei giri di campo.
10:56 - Il gruppo più consistente si sposta di nuovo sul campo secondario, mentre i portieri continuano a lavorare con il preoaratore.
10:45 - Anche Maxi Olivera si allena a parte, Pioli continua a provarlo nel ruolo di difensore centrale.
10:27 - Anche l’ultimo arrivato, Federico Ceccherini, lavora a parte: per lui un esercizio sui colpi di testa, sia per quanto riguarda la fase offensiva che la fase difensiva.
10:26 - Thereau prosegue il lavoro differenziato con una corretta blanda.
10:25 - L’intera squadra, agli ordini di Stefano Pioli, ritorna sul campo centrale, dove sta per iniziare una partitella a tema.
10:05 - Finalmente si rivede anche Therau. Il francese, dopo i problemi riscontrati nei primi giorni di ritiro, torna ad assaporare il terreno di gioco ed a prendere confidenza con il pallone.
10:00 - I portieri lavorano a parte, sul campo principiale, mentre la squadra si sta allenando sul terreno secondario.
9:55 - La Fiorentina, dopo l'amichevole vinta contro l’U.S. Borgo, scende in campo per la seduta di allenamento mattutino.