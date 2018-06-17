Frosinone promosso fra le polemiche, fa festa anche il Cosenza che torna in B dopo 15 anni

Sono stati emessi, nella serata di ieri, gli ultimi verdetti per quanto riguarda le promozioni in Serie A ed in Serie B. Il Frosinone, nella finale di ritorno dei playoff giocata allo stadio "Benito S...

Sono stati emessi, nella serata di ieri, gli ultimi verdetti per quanto riguarda le promozioni in Serie A ed in Serie B. Il Frosinone, nella finale di ritorno dei playoff giocata allo stadio "Benito Stirpe", ha avuto la meglio sul Palermo, che all'andata si era imposto per 2-1. La squadra di Longo ha ottenuto la promozione in virtù del 2-0 firmato da Maiello, abile a beffare il portiere ospite con una gran conclusione dalla distanza, e da Ciano, in pieno recupero.

La finalissima, che ha decretato il ritorno nella massima serie della compagine laziale, si è però conclusa fra enormi le polemiche... Sia per quanto riguarda l'invasione di campo che ha accompagnato il fischio finale sia per la condotta della squadra di casa, accusata dal presidente Zamparini di aver a più riprese interrotto il gioco attraverso l'improprio lancio di palloni in campo.

In Serie C, invece, a far festa è il Cosenza. I calabresi, dopo ben quindici anni, riconquistano la serie cadetta in virtù della vittoria sul Siena. La finale, disputata sul neutro di Pescara, ha visto la squadra di Braglia imporsi per 3-1 grazie alle reti messe a segno da Bruccini, Tutino e Baclet.

Gianmarco Biagioni