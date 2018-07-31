Ufficializzati anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato, ecco come seguire la Fiorentina...

Le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle prime tre giornate del campionato di Serie A, edizione 2018/19, sono state da poco rese note e, puntualmente, ha già preso il via anche il tam...

Le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle prime tre giornate del campionato di Serie A, edizione 2018/19, sono state da poco rese note e, puntualmente, ha già preso il via anche il tam tam di informazioni relativo alle reti sulle quale le partite verranno trasmesse.

Se la nuova stagione verrà aperta dalla Juventus campione in carica che, alle ore 18.00 di sabato 18 agosto, farà visita al Chievo Verona, per l'esordio della Fiorentina sarà invece necessario attendere le ore 20.30 del giorno successivo. Il primo math dei ragazzi di Pioli, che se la vedranno in trasferta contro la Sampdoria, sarà visibile su Sky, per i clienti che avranno sottoscritto l'abbonamento al pacchetto Sky Calcio.

Lo stesso vale per la seconda giornata, nel corso della quale i viola ospiteranno il Chievo Verona (come già avvenuto due stagioni fa in occasione delle celebrazioni per i 90 anni della società gigliata), che, anche in questo caso, sarà visibile sui canali Sky Calcio.

Discorso a parte merita invece la terza uscita stagionale che, come da programma, vedrà la Viola impegnata al "Franchi" contro l'Udinese. La partita, in programma per le ore 18.00 di domenica 2 settembre, sarà visibile sulla piattaforma DAZN. L'accesso ai servizi è disponibile mediante abbonamento mensile che, in esclusiva per i clienti SKY, sarà soggetto ad alcune riduzioni di prezzo.

Ricordiamo, in conclusione, la nuova formula che caratterizzerà la trasmissione degli eventi a partire da questa stagione: nel corso della quale sette delle dieci partite settimanali saranno trasmesse sui canali Sky mentre le restanti tre saranno visibili su DAZN. Non rimarrà invece esclusa - come si vociferava - nemmeno Mediaset: che trasmetterà (solamente online) le partite incluse nell'offerta DAZN.

Gianmarco Biagioni