Federico Ceccherini subito in campo, il primo allenamento da calciatore viola

Federico Ceccherini, dopo l’ufficialità del trasferimento e le visite mediche sostenute a Firenze nella giornata di ieri, si è già unito alla squadra. L’ex difensore del Crotone ha raggiunto il ritiro...

Federico Ceccherini, dopo l’ufficialità del trasferimento e le visite mediche sostenute a Firenze nella giornata di ieri, si è già unito alla squadra. L’ex difensore del Crotone ha raggiunto il ritiro di Moena e si è subito aggregato ai compagni. Il livornese classe ‘92, già dalla prima seduta, è parso subito motivato ed in ottima forma. Anche i nuovi compagni lo hanno accolto nel migliore dei modi, fra i sorrisi e le risate dei tifosi presenti.