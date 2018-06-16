Russia 2018: Francia e Argentina faticano all’esordio, Messi sbaglia un rigore
Nella terza giornata della Coppa del Mondo arrivano le prime sorprese e, inaspettatamente, arrivano proprio dalle big.La Francia, nella partita giocata alle 12, riesce ad avere la meglio sull’Australi...
Nella terza giornata della Coppa del Mondo arrivano le prime sorprese e, inaspettatamente, arrivano proprio dalle big.
La Francia, nella partita giocata alle 12, riesce ad avere la meglio sull’Australia, ma quanta fatica per i ragazzi di Deschamps... Al vantaggio di Griezmann, a segno con il primo rigore della storia dei Mondiali assegnato con l’ausilio del VAR, ha risposto Jedinak, anch’egli dagli 11 metri. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa però un opaco Pogba, abile però a beffare l’estremo difensore australiano con uno spiovente che bacia la traversa prima di varcare la linea di porta.
Avvio piuttosto complicato anche per l’Argentina che, contro la sorprendente (ma non troppo) Islanda, non va oltre l’1-1. Succede tutto nel primo tempo, quando alla strepitosa girata di Aguero fa eco Finnbogason con un preciso tocco sotto misura. Protagonista, in negativo, Lionel Messi: che spreca dagli 11 metri facendosi parare un rigore dal portiere avversario.
Gianmarco Biagioni