Anche Biraghi va ko: possibile rottura di uno zigomo, situazione da valutare

Stefano Pioli, dopo la vittoriosa trasferta di Bologna, deve fare i conti con i problemi fisici dei suoi esterni, nello specifico Vincent Laurini e Cristiano Biraghi. Il francese, come spiegato da un...

Stefano Pioli, dopo la vittoriosa trasferta di Bologna, deve fare i conti con i problemi fisici dei suoi esterni, nello specifico Vincent Laurini e Cristiano Biraghi. Il francese, come spiegato da un comunicato ufficiale emesso poco fa da ACF Fiorentina, ha riportato una lesione del muscolo abduttore e, in mattinata, ha lasciato anticipatamente il centro sportivo per sottoporsi ad accertamenti.

Situazione diversa per l'ex Pescara che, stando a quanto si apprende, potrebbe aver subito la rottura di una zigomo. Anche lui, in ogni modo, si sottoporrà alle opportune verifiche.

Gianmarco Biagioni