IL BOMBER CHE NON TI ASPETTI, NIKOLA MILENKOVIC CI HA PROPRIO PRESO GUSTO

Nikola Milenkovic ci ha proprio preso gusto. Il serbo, dopo l’eurogol che ha inaugurato la stagione viola, si è ripetuto anche contro la Spal.Il difensore classe ‘97 si sta rivelando un vero e proprio...

A cura di Gianmarco Biagioni 23 settembre 2018 11:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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