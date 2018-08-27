La Fiorentina non aveva mai vinto con 5 gol di scarto all'esordio, e l'ultimo 6-1 risale a...

Si dice che chi ben comincia sia già a metà dell'opera e la Fiorentina, all'esordio stagionale (ritardato di una settimana a causa dei tragici fatti di Genova), ha iniziato davvero col botto... Come m...

Si dice che chi ben comincia sia già a metà dell'opera e la Fiorentina, all'esordio stagionale (ritardato di una settimana a causa dei tragici fatti di Genova), ha iniziato davvero col botto... Come mai era successo prima d'ora. Infatti, scorrendo a ritroso gli annali, è impresa ardua rintracciare una simile goleada in occasione della prima gara stagionale. Il 6-1 rifilato al Chievo Verona è quindi un risultato destinato ad entrare a far parte della storia della società gigliata che, fino a ieri, non era mai riuscita ad imporsi con cinque gol di scarto sugli avversari nella gara inaugurale della stagione.

A molti tifosi, in estasi di fronte alla rete gialloblù gonfiata a ripetizione, sarà senza dubbio tornato in mente lo 0-5 rifilato all'Hellas Verona, nella scorsa stagione, ma per leggere nuovamente "6-1" sul tabellino è necessario fare un passo indietro di oltre dieci anni... Per la precisione al novembre 2007: quando la Viola di Cesare Prandelli, nella fase a girone di quella che all'epoca ancora si chiamava Coppa UEFA, stese gli svedesi dell'Elfsborg con il medesimo risultato.

Gianmarco Biagioni