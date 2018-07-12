Da Moena: inizia l’allenamento della Fiorentina, Pioli prova gli schemi offensivi
10.57 - L’allenamento sul campo si conclude e la squadra torna a lavorare in palestra.10.33 - Vincent Laurini, dopo i problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni, prosegue il lavoro differenziato....
10.57 - L’allenamento sul campo si conclude e la squadra torna a lavorare in palestra.
10.33 - Vincent Laurini, dopo i problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni, prosegue il lavoro differenziato. Il difensore, nella sabbia, continua ad allenarsi a parte con un preparatore.
10.29 - Gli attaccanti rientrano in palestra mentre sulla campo viene dato ora spazio alla fase difensiva.
10.10 - Problemi per Marco Benassi che si accascia a terra. Il centrocampista viene immediatamente soccorso dallo staff medico viola.
10.05 - I portieri lavorano a parte mentre Pioli, con il resto della squadra, prova i primi schemi offensivi.
10.00 - La squadra, dopo il lavoro in palestra, scende sul campo nel ritiro di Moena.