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Da Moena: inizia l’allenamento della Fiorentina, Pioli prova gli schemi offensivi

10.57 - L’allenamento sul campo si conclude e la squadra torna a lavorare in palestra.10.33 - Vincent Laurini, dopo i problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni, prosegue il lavoro differenziato....

A cura di Gianmarco Biagioni
12 luglio 2018 10:01
Da Moena: inizia l’allenamento della Fiorentina, Pioli prova gli schemi offensivi -
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10.57 - L’allenamento sul campo si conclude e la squadra torna a lavorare in palestra.

10.33 - Vincent Laurini, dopo i problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni, prosegue il lavoro differenziato. Il difensore, nella sabbia, continua ad allenarsi a parte con un preparatore.

10.29 - Gli attaccanti rientrano in palestra mentre sulla campo viene dato ora spazio alla fase difensiva.

10.10 - Problemi per Marco Benassi che si accascia a terra. Il centrocampista viene immediatamente soccorso dallo staff medico viola.

10.05 - I portieri lavorano a parte mentre Pioli, con il resto della squadra, prova i primi schemi offensivi.

10.00 - La squadra, dopo il lavoro in palestra, scende sul campo nel ritiro di Moena.

 

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