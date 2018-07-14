La Fiorentina si allena sul campo secondario in vista della seconda amichevole stagionale

La Fiorentina, dopo la giornata di riposo concessa da Stefano Pioli, è tornata ad allenarsi in vista della seconda amichevole stagionale che, nel pomeriggio, la vedrà impegnata contro l’U.S. Borgo ore...

La Fiorentina, dopo la giornata di riposo concessa da Stefano Pioli, è tornata ad allenarsi in vista della seconda amichevole stagionale che, nel pomeriggio, la vedrà impegnata contro l’U.S. Borgo ore 17.30. La squadra, anziché allenarsi sul terreno di gioco principale, si è allenata sul campo secondario. I giocatori, dopo una fase di riscaldamento, hanno iniziato il lavoro in vista della seconda uscita stagionale.