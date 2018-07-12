Divertimento a Moena: i portieri viola si allenano con un bersaglio “particolare”

Momenti di distensione e divertimento al termine dell’allenamento mattutino, nel ritiro di Moena. I portieri viola, infatti, si sono trattenuti qualche minuto sul terreno di gioco per affinare la tecn...

Momenti di distensione e divertimento al termine dell’allenamento mattutino, nel ritiro di Moena. I portieri viola, infatti, si sono trattenuti qualche minuto sul terreno di gioco per affinare la tecnica con il pallone fra i piedi. Il tutto, però, con un bersaglio un po’ “particolare”... I giovani portieri Lafont, Dragowski, Brancolini e Ghidotti - con la supervisione del preparatore Alejandro Rosalen - si sono cimentati nella sfida di colpire il lato B di uno dei compagni che, a turno, si è posizionato al centro della porta. Un siparietto che ha suscitato l’ilarità dei tifosi presenti sugli spalti.