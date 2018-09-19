Da Genova: la Fiorentina omaggia le vittime del crollo del Ponte Morandi, le foto...
Un momento emozionante, simbolico e senza dubbio toccante. Sono circa le 12 quando una delegazione della Fiorentina, guidata dal club manager nonché bandiera viola Giancarlo Antognoni e dall'allenator...
Un momento emozionante, simbolico e senza dubbio toccante. Sono circa le 12 quando una delegazione della Fiorentina, guidata dal club manager nonché bandiera viola Giancarlo Antognoni e dall'allenatore Stefano Pioli, si è recata nell'area dove si trova quel che resta del Ponte Morandi.
I gigliati, tornati a Genova per disputare la partita rimandata alla prima giornata, hanno voluto rendere omaggio alle 43 vittime del crollo oltre a portare il loro sostegno a tutti gli sfollati che, dal quel tragico 14 agosto, sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni.
Gianmarco Biagioni