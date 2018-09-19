Da Genova: la Fiorentina omaggia le vittime del crollo del Ponte Morandi, le foto...

Un momento emozionante, simbolico e senza dubbio toccante. Sono circa le 12 quando una delegazione della Fiorentina, guidata dal club manager nonché bandiera viola Giancarlo Antognoni e dall'allenator...

A cura di Gianmarco Biagioni 19 settembre 2018 12:18

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