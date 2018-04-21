Anche Andrea Della Valle al Mapei Stadium per assistere a Sassuolo-Fiorentina

L’ipotesi della presenza di Andrea Della Valle al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia era già stata ventilata nei giorni scorsi e, alla fine, si è concretizzata. Il patron della Fiorentina ha infatti seg...

A cura di Gianmarco Biagioni 21 aprile 2018 18:10

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