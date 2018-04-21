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Anche Andrea Della Valle al Mapei Stadium per assistere a Sassuolo-Fiorentina

L’ipotesi della presenza di Andrea Della Valle al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia era già stata ventilata nei giorni scorsi e, alla fine, si è concretizzata. Il patron della Fiorentina ha infatti seg...

A cura di Gianmarco Biagioni
21 aprile 2018 18:10
Anche Andrea Della Valle al Mapei Stadium per assistere a Sassuolo-Fiorentina -
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L’ipotesi della presenza di Andrea Della Valle al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia era già stata ventilata nei giorni scorsi e, alla fine, si è concretizzata. Il patron della Fiorentina ha infatti seguito la squadra di Stefano Pioli nella trasferta emiliana che, alla luce degli incroci che vedranno protagoniste le dirette concorrenti nel corso di questo turno di campionato, potrebbe rappresentare un crocevia importante nella corsa all’Europa. ADV sta assistendo alla partita assieme al club manager viola, Giancarlo Antognoni.

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