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(FOTO) La Curva Fiesole onora la memoria di Riccardo Magherini, la coreografia è splendida

Lo spettacolo di Fiorentina-Juventus inizia innanzitutto sugli spalti. La Curva Fiesole ha infatti accompagnato l'ingresso in campo delle due squadre con una splendida coreografia a fare da sfondo. La...

A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2018 18:23
(FOTO) La Curva Fiesole onora la memoria di Riccardo Magherini, la coreografia è splendida - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
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Lo spettacolo di Fiorentina-Juventus inizia innanzitutto sugli spalti. La Curva Fiesole ha infatti accompagnato l'ingresso in campo delle due squadre con una splendida coreografia a fare da sfondo. La scritta bianca, su fondo viola, recita "I love Riky", in ricordo di Riccardo Magherini. Lo show, sulle tribune, è già iniziato ed ora... Parola al campo.

Questi gli scatti dei nostri inviati.

Gianmarco Biagioni

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