(FOTO) La Curva Fiesole onora la memoria di Riccardo Magherini, la coreografia è splendida
Lo spettacolo di Fiorentina-Juventus inizia innanzitutto sugli spalti. La Curva Fiesole ha infatti accompagnato l'ingresso in campo delle due squadre con una splendida coreografia a fare da sfondo. La...
A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2018 18:23
Lo spettacolo di Fiorentina-Juventus inizia innanzitutto sugli spalti. La Curva Fiesole ha infatti accompagnato l'ingresso in campo delle due squadre con una splendida coreografia a fare da sfondo. La scritta bianca, su fondo viola, recita "I love Riky", in ricordo di Riccardo Magherini. Lo show, sulle tribune, è già iniziato ed ora... Parola al campo.
Questi gli scatti dei nostri inviati.
Gianmarco Biagioni