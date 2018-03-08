La Fiorentina ha consegnato alla famiglia di Astori le maglie affisse ai cancelli del Franchi

La famiglia di Davide Astori ha già fatto rientro a casa, a San Pellegrino Terme, ma la Fiorentina ha voluto nuovamente far sentire tutta la sua vicinanza con un gesto estremamente significativo. Le m...

La famiglia di Davide Astori ha già fatto rientro a casa, a San Pellegrino Terme, ma la Fiorentina ha voluto nuovamente far sentire tutta la sua vicinanza con un gesto estremamente significativo. Le maglie che i compagni del capitano della Fiorentina avevano affisso ai cancelli dello stadio Artemio Franchi, dove anche tantissimi tifosi hanno voluto lasciare un ricordo personale, sono state infatti rimosse nel corso della mattinata e consegnate alla famiglia. Oltre alla più classica casacca viola, ce n'era anche un'altra di colore rosso che il capitano avrebbe dovuto indossare proprio nella tragica trasferta di Udine. È proprio su questa maglia che tutti i giocatori hanno apposto la propria firma, come ultimo saluto per il loro compagno prematuramente scomparso.

Gianmarco Biagioni