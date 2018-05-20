Cutrone firma il sorpasso, Milan in vantaggio nei minuti finali del primo tempo
Il Milan passa in vantaggio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. L'azione si sviluppa sull'out di destra dove Çalhanoğlu, con una serie di finte, beffa Maxi Olivera prima di andare a ser...
A cura di Gianmarco Biagioni
20 maggio 2018 18:31
Il Milan passa in vantaggio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. L'azione si sviluppa sull'out di destra dove Çalhanoğlu, con una serie di finte, beffa Maxi Olivera prima di andare a servire l'accorrente Cutrone. Il giovane attaccante rossonero, in tuffo di testa, anticipa il diretto marcatore ed insacca per la rete che vale il 2-1 della squadra di Gattuso.
Gianmarco Biagioni