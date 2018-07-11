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FORM. UFFICIALI: LAFONT SUBITO TITOLARE, DAVANTI EYSSERIC CON SIMEONE E CHIESA

La Fiorentina di Stefano Pioli, nel ritiro di Moena, si appresta a scendere in campo per la sua prima uscita stagione contro il Team Val di Fassa. Ecco le scelte dei due allenatori per l’amichevole ch...

A cura di Gianmarco Biagioni
11 luglio 2018 16:50
FORM. UFFICIALI: LAFONT SUBITO TITOLARE, DAVANTI EYSSERIC CON SIMEONE E CHIESA -
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La Fiorentina di Stefano Pioli, nel ritiro di Moena, si appresta a scendere in campo per la sua prima uscita stagione contro il Team Val di Fassa. Ecco le scelte dei due allenatori per l’amichevole che avrà inizio alle ore 17.30.

Fiorentina: Lafont; Diks, Pezzella (C), Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Eysseric, Simeone, Chiesa. All. Pioli

Team Val di Fassa: Ferdigg; Bernard, Demetz, De Florian, Trottner, Castlunger, Lorenz, Costalunga, Cigolla (C), Elzenbaumer, Riz. All. Dapunt

Arbitro: Di Renzo

Dall’inviato a Moena, Gianmarco Biagioni

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