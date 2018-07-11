FORM. UFFICIALI: LAFONT SUBITO TITOLARE, DAVANTI EYSSERIC CON SIMEONE E CHIESA
La Fiorentina di Stefano Pioli, nel ritiro di Moena, si appresta a scendere in campo per la sua prima uscita stagione contro il Team Val di Fassa. Ecco le scelte dei due allenatori per l’amichevole ch...
La Fiorentina di Stefano Pioli, nel ritiro di Moena, si appresta a scendere in campo per la sua prima uscita stagione contro il Team Val di Fassa. Ecco le scelte dei due allenatori per l’amichevole che avrà inizio alle ore 17.30.
Fiorentina: Lafont; Diks, Pezzella (C), Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Eysseric, Simeone, Chiesa. All. Pioli
Team Val di Fassa: Ferdigg; Bernard, Demetz, De Florian, Trottner, Castlunger, Lorenz, Costalunga, Cigolla (C), Elzenbaumer, Riz. All. Dapunt
Arbitro: Di Renzo
Dall’inviato a Moena, Gianmarco Biagioni