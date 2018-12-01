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(VIDEO) Il Franchi è già una bolgia, la calorosa accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman

Il clima a Firenze è infuocato ormai da giorni e, con il passare delle ore, l'entusiasmo non può far altro che salire. Il Franchi, infatti, sarà gremito, ed a circa un'ora dal fischio d'inizio i tifos...

A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2018 16:49
(VIDEO) Il Franchi è già una bolgia, la calorosa accoglienza dei tifosi all'arrivo del pullman -
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Franchi
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Il clima a Firenze è infuocato ormai da giorni e, con il passare delle ore, l'entusiasmo non può far altro che salire. Il Franchi, infatti, sarà gremito, ed a circa un'ora dal fischio d'inizio i tifosi sono già assiepati attorno ai cancelli dello stadio.

Tifosi che, dopo aver accolto l'arrivo della Juventus con una bordata di fischi, hanno celebrato l'arrivo della squadra di casa accompagnando il pullman fino all'ingresso dello stadio. Un momento di festa che certo non ha lasciato indifferenti i giocatori. Uno su tutti: il francese Valentin Eysseric, che ha postato il tutto sul suo profilo Instagram.


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