Live da Moena: segui l’allenamento pomeridiano della Fiorentina
16:55 - La sessione di allenamento pomeridiana, dopo la consueta seduta di lavoro in palestra, è iniziata con una partitella a tema.17:09 - Un nutrito gruppo di tifosi, nonostante la leggere pioggia,...
16:55 - La sessione di allenamento pomeridiana, dopo la consueta seduta di lavoro in palestra, è iniziata con una partitella a tema.
17:09 - Un nutrito gruppo di tifosi, nonostante la leggere pioggia, si è radunato sugli spalti per assistente all’allenamento dei ragazzi di Pioli.
17:10 - Lavoro differenziato per Laurini e Graiciar.
17:21 - L’allenamento prosegue con una partita a tutto campo, con la squadra suddivisa in tre settori.
17:24 - Un Pioli molto motivato incita i suoi ragazzi, invitandoli a cercare una maggiore precisione sotto porta.
17:42 - La pioggia aumenta d’intensità ed il gruppo si divide nuovamente: i portieri lavorano a parte mentre il resto della squadra effettua un’esercitazione sulla precisione al tiro.
17:52 - Si respira un’aria di entusiasmo nel ritiro viola! La seduta prosegue fra risate e sorrisi.
17:54 - La seduta di allenamento sul campo si conclude dopo circa un’ora, la squadra - eccezion fatta per i portieri - rientra all’interno del padiglione situato nella zona antistante al terreno di gioco.
Dal nostro inviato a Moena, Gianmarco Biagioni