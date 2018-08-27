Fiorentina subito al lavoro: Pjaca e Thereau a segno contro la Primavera, domani riposo

La Fiorentina, dopo la rotonda vittoria contro il Chievo Verona, è subito tornata ad allenarsi sul terreno del centro sportivo "Davide Astori". Lavoro differenziato, ovviamente, per i protagonisti del...

La Fiorentina, dopo la rotonda vittoria contro il Chievo Verona, è subito tornata ad allenarsi sul terreno del centro sportivo "Davide Astori". Lavoro differenziato, ovviamente, per i protagonisti del netto 6-1 con il quale i viola hanno inaugurato la stagione sportiva 2018/19, che hanno svolto una semplice seduta defaticante. I giocatori che ieri sera non sono stati impiegati hanno invece preso parte ad una partitella, sotto lo sguardo vigile di Stefano Pioli. Particolarmente attivi Cyril Thereau, ancora alle prese con i guai fisici che gli stanno impedendo di raggiungere la condizione ottimale, e Marko Pjaca, in campo nel segmento finale del match contro i clivensi. Il francese ed il croato, infatti, sono entrambi andati a segno nell'amichevole, vinta per 3-0 (grazie anche alla segnatura di Hancko), contro la Primavera di Emiliano Bigica.

Gianmarco Biagioni