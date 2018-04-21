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Tutti in campo con un segno rosso sul viso contro la violenza su donne e bambini

In molti, sia allo stadio che davanti alla tv, avranno notato che i calciatori di Sassuolo e Fiorentina, oltre alla terna arbitrale, sono scesi in campo con un segno rosso ben visibile sul viso. Il mo...

A cura di Gianmarco Biagioni
21 aprile 2018 18:01
Tutti in campo con un segno rosso sul viso contro la violenza su donne e bambini - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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In molti, sia allo stadio che davanti alla tv, avranno notato che i calciatori di Sassuolo e Fiorentina, oltre alla terna arbitrale, sono scesi in campo con un segno rosso ben visibile sul viso. Il motivo? L'iniziativa, accolta dalla Lega Serie A e dall'Associazione Italiana Calciatori, è partita da WeWorld Onlus. La campagna, volta a sensibilizzare sul tema della violenza su donne e bambini, ha già avuto molto successo sui social con l'hashtag: #unrossoallaviolenza.

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