Tutti in campo con un segno rosso sul viso contro la violenza su donne e bambini

In molti, sia allo stadio che davanti alla tv, avranno notato che i calciatori di Sassuolo e Fiorentina, oltre alla terna arbitrale, sono scesi in campo con un segno rosso ben visibile sul viso. Il mo...

In molti, sia allo stadio che davanti alla tv, avranno notato che i calciatori di Sassuolo e Fiorentina, oltre alla terna arbitrale, sono scesi in campo con un segno rosso ben visibile sul viso. Il motivo? L'iniziativa, accolta dalla Lega Serie A e dall'Associazione Italiana Calciatori, è partita da WeWorld Onlus. La campagna, volta a sensibilizzare sul tema della violenza su donne e bambini, ha già avuto molto successo sui social con l'hashtag: #unrossoallaviolenza.