Giornata nera per Primavera e Fiorentina Women's, sconfitte contro Torino e Milan. I risultati...

La Fiorentina di Stefano Pioli - alle ore 15 - affronterà l'Atalanta, ma l'antipasto in salsa viola di questa domenica di fine settembre è già piuttosto ricco.La giornata si è infatti aperta alle ore...

La Fiorentina di Stefano Pioli - alle ore 15 - affronterà l'Atalanta, ma l'antipasto in salsa viola di questa domenica di fine settembre è già piuttosto ricco.

La giornata si è infatti aperta alle ore 11: con la formazione Primavera che, al Buozzi, ha ospitato il Torino. I ragazzi di Bigica, nel posticipo, sono però incappati nella prima sconfitta stagionale. Una sconfitta pesante, poiché il passivo (1-4) impone più di una riflessione. Mattatore assoluto il granata Milico, autore di una tripletta, con Ferigra a chiudere i conti. In mezzo l'espulsione di Antzoulas e il gol della bandiera viola, messo a segno da Hanuljak.

Non se la passa meglio nemmeno la Fiorentina Women's che, a Milano, esce sconfitta per 3-2 dall'incontro che l'ha vista opposta al Milan di Carolina Morace.

Adesso c'è da augurarsi che, dopo l'antipasto, non vada di traverso anche la portata principale... L'arduo compito spetta ai ragazzi di Pioli.

Gianmarco Biagioni