Antognoni: "Appello ai tifosi? Non serve, i fiorentini sono sempre vicini alla loro squadra. Sulle contestazioni..."

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Federico Ceccherini, è stato presentato nella sala stampa dello stadio "Artemio Franchi". Il primo a prendere della parola, come di consueto, è stato il club manage...

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Federico Ceccherini, è stato presentato nella sala stampa dello stadio "Artemio Franchi". Il primo a prendere della parola, come di consueto, è stato il club manager viola, ossia Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: "Oggi presentiamo Federico Ceccherini, un italiano. Classe '92, è un difensore centrale che può anche giocare esterno a destra. È toscano, di Livorno, quindi conosce i toscani e tra poco conoscerà anche i fiorentini. Ha già giocato più di 100 partite in Serie A e negli ultimi anni, a Crotone, è sempre stato titolare. Inoltre è già stato convocato anche in Nazionale".

Spende alcune parole anche per le contestazioni degli ultimi giorni: "I fiorentini ci sono sempre e ci saranno anche quest'anno. La contestazione? Basta che sia fatta nel modo giusto".

Gianmarco Biagioni