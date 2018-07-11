Live da Moena: segui l’allenamento mattutino della Fiorentina, si inizia con una partitella a tema
11:08 - L’allenamento si conclude dopo circa un’ora. Appuntamento alle ore 17 per la prima uscita amichevole contro il Team Val di Fassa.11:00 - I viola affinano la tecnica su calcio di rigore.10:54 -...
11:08 - L’allenamento si conclude dopo circa un’ora. Appuntamento alle ore 17 per la prima uscita amichevole contro il Team Val di Fassa.
11:00 - I viola affinano la tecnica su calcio di rigore.
10:54 - La squadra continua a lavorare in due gruppi separati, che Pioli stia già valutando le possibili formazioni in vista dell’amiche di questo pomeriggio?
10:45 - La sessione dedicata ai calci da fermo si conclude con alcuni calci di punizione, tentati da Cristoforo e Maxi Olivera.
10:39 - Ancora schemi su calcio da fermo. Saponara, da posizione defilata, cerca di servire assist preziosi ai compagni.
10:34 - Largo ora agli schemi su calcio piazzato. Saponara, da corner, cerca di innescare i compagni appostati in area.
10:17 - L’allenamento prosegue con un’esercitazione a tutto campo, con la squadra suddivisa in tre tronconi.
10:00 - L’allenamento mattutino di questo mercoledì 11 luglio, come previsto, inizia puntale alle ore 10. I portieri lavorano a parte mentre il resto della squadra inizia a scaldare i motori con una partitella a tema, sotto lo sguardo vigile di Stefano Pioli.
Dall’iniviato a Moena, Gianmarco Biagioni