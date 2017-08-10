Verso la Pistoiese: spazio alla linea verde con Chiesa, Hagi e Zekhnini dal 1', la probabile formazione...

Pioli ripropone il consueto 4-2-3-1, in attacco ancora spazio a Kalinic

La Fiorentina, dopo la positiva tournée in terra tedesca, fa ritorno in Italia e stasera affronterà la Pistoiese. Stando a quanto riportato dall'edizione odierne de Il Corriere dello Sport pare che Pioli sia intenzionato a riproporre il consueto 4-2-3-1.

Fra i pali si dovrebbe rivedere Sportiello mentre davanti a lui sembra che possano trovare spazio Tomovic, Vitor Hugo, Astori e Maxi Olivera. La linea mediana dovrebbe essere invece presidiata da Carlos Sanchez e dal nuovo acquisto Veretout mentre davanti a loro spazio ad un tridente di giovanissimi composto da Chiesa, Hagi e Zekhnini. Il peso dell'attacco, invece, potrebbe essere affidato interamente a Kalinic.

Nel corso dell'amichevole, il cui fischio d'inizio (allo stadio "Melani" di Pistoia) è fissato per le ore 20.30, ci sarà inevitabilmente spazio anche per i tanti giocatori (vecchi e nuovi) a disposizione di Pioli, fra i quali Eysseric, Milenkovic, Mati Fernandez, Babacar e Gori.