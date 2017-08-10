Labaro Viola

Verso la Pistoiese: spazio alla linea verde con Chiesa, Hagi e Zekhnini dal 1', la probabile formazione...

Pioli ripropone il consueto 4-2-3-1, in attacco ancora spazio a Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 12:45
Verso la Pistoiese: spazio alla linea verde con Chiesa, Hagi e Zekhnini dal 1', la probabile formazione... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Hagi
Chiesa
Zekhnini
Condividi

La Fiorentina, dopo la positiva tournée in terra tedesca, fa ritorno in Italia e stasera affronterà la Pistoiese. Stando a quanto riportato dall'edizione odierne de Il Corriere dello Sport pare che Pioli sia intenzionato a riproporre il consueto 4-2-3-1.

Fra i pali si dovrebbe rivedere Sportiello mentre davanti a lui sembra che possano trovare spazio Tomovic, Vitor Hugo, Astori e Maxi Olivera. La linea mediana dovrebbe essere invece presidiata da Carlos Sanchez e dal nuovo acquisto Veretout mentre davanti a loro spazio ad un tridente di giovanissimi composto da Chiesa, HagiZekhnini. Il peso dell'attacco, invece, potrebbe essere affidato interamente a Kalinic.

Nel corso dell'amichevole, il cui fischio d'inizio (allo stadio "Melani" di Pistoia) è fissato per le ore 20.30, ci sarà inevitabilmente spazio anche per i tanti giocatori (vecchi e nuovi) a disposizione di Pioli, fra i quali Eysseric, Milenkovic,  Mati Fernandez, Babacar e Gori.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok