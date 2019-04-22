Olanda, Rafik Zeknini riporta il Twente dopo un anno in Eredivise

Rafik Zeknini, l'attaccante norvegese della Fiorentina in prestito al Twente ha festeggiato il ritorno della squadra in Eredivise. Ha collezzionato 24 presenze, ha realizzato 5 gol e 4 assist.

A cura di Redazione Labaroviola 22 aprile 2019 20:46

Condividi