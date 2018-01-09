Zekhnini si allena con la sua ex squadra, ma è da escludere l'ipotesi del prestito
Rafik Zekhnini è in Norvegia e, anziché godersi le vacanze concesse da Stefano Pioli, si è già messo al lavoro sul campo... Ma cosa c'è di strano in un atteggiamento apparentemente apprezzabile? Sempl...
Rafik Zekhnini è in Norvegia e, anziché godersi le vacanze concesse da Stefano Pioli, si è già messo al lavoro sul campo... Ma cosa c'è di strano in un atteggiamento apparentemente apprezzabile? Semplice: il giovane esterno di proprietà della Fiorentina è tornato ad allenarsi con la sua ex squadra, ossia l'Odds Ballklubb.
L'esterno classe '98 è infatti sceso in campo assieme ai vecchi compagni, come testimoniato da uno scatto postato sul profilo Twitter ufficiale della società norvegese. Tuttavia sarebbe da escludere l'ipotesi di un prestito in Norvegia.
Gianmarco Biagioni