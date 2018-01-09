Zekhnini si allena con la sua ex squadra, ma è da escludere l'ipotesi del prestito

Rafik Zekhnini è in Norvegia e, anziché godersi le vacanze concesse da Stefano Pioli, si è già messo al lavoro sul campo... Ma cosa c'è di strano in un atteggiamento apparentemente apprezzabile? Sempl...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2018 20:14

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini

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