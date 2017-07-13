Pedullà: "La Fiorentina ha chiuso per Zekhnini e Eysseric, visite a breve. Pjaca sta bruciando le tappe del recupero"

Il Milan ha bloccato la trattativa per Aubameyang, per quanto riguarda la Juventus non solo Pjaca, occhio anche a Rincon" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Chi segue Pjaca dice che sta bruciando le tappe del recupero dall’infortunio. Avrebbe poco spazio alla Juve al netto di questo mercato, ma credo che il club bianconero, per Bernardeschi, voglia prima trovare un accordo economico e solo dopo inserire eventualmente una contropartita tecnica, c'è anche Rincon gradito ai viola.

Per Kalinic al Milan è tutto bloccato per via di Aubameyang, il club rossonero vuole l'attaccante del Borussia. Kalinic nel caso è solo un'alternativa ma il club rossonero non vuole spendere 30 milioni.

Zekhnini e Eysseric sono due operazioni chiuse. La Fiorentina li ha presi, da domani ogni giorno può essere buono per l’annuncio e le visite"