Labaro Viola

Ufficiale, Zekhnini ceduto in prestito al Rosemborg

Ora è ufficiale, Zekhnini lascerà momentaneamente la Fiorentina. Il giocatore in questo campionato ha collezionato solo qualche presenza in Primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 14:55
Ufficiale, Zekhnini ceduto in prestito al Rosemborg - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
News
Zekhnini
Condividi

Ora è ufficiale, Zekhnini lascerà momentaneamante la Fiorentina. Il giocatore in questo campionato ha collezionato solo qualche presenza in Primavera e qualche minuto in prima squadra. Qua il comunicato ufficiale:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini (classe ’98) al Rosenborg Ballklub

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok