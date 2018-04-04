Ufficiale, Zekhnini ceduto in prestito al Rosemborg

Ora è ufficiale, Zekhnini lascerà momentaneamente la Fiorentina. Il giocatore in questo campionato ha collezionato solo qualche presenza in Primavera

Ora è ufficiale, Zekhnini lascerà momentaneamante la Fiorentina. Il giocatore in questo campionato ha collezionato solo qualche presenza in Primavera e qualche minuto in prima squadra. Qua il comunicato ufficiale:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini (classe ’98) al Rosenborg Ballklub