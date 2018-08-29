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Ufficiale: Ceduti in prestito Zekhnini e Bangu

 Due cessioni, entrambe in prestito, in casa Fiorentina. Partono i giovani Zekhnini (l'anno scorso al Rosenborg) e Bangu (Vicenza nella passata stagione): il primo giocherà in Olanda, nel Twente, il s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 23:31
Ufficiale: Ceduti in prestito Zekhnini e Bangu - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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 Due cessioni, entrambe in prestito, in casa Fiorentina. Partono i giovani Zekhnini (l'anno scorso al Rosenborg) e Bangu (Vicenza nella passata stagione): il primo giocherà in Olanda, nel Twente, il secondo al Matera, in Serie C. Questi i comunicati ufficiali dei viola:  "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini (classe 98’) all’ F.C. TwenteACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andy Bangu (classe 97’) al Matera Calcio".

Corriere dello sport

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