Ufficiale: Ceduti in prestito Zekhnini e Bangu
Due cessioni, entrambe in prestito, in casa Fiorentina. Partono i giovani Zekhnini (l'anno scorso al Rosenborg) e Bangu (Vicenza nella passata stagione): il primo giocherà in Olanda, nel Twente, il s...
Due cessioni, entrambe in prestito, in casa Fiorentina. Partono i giovani Zekhnini (l'anno scorso al Rosenborg) e Bangu (Vicenza nella passata stagione): il primo giocherà in Olanda, nel Twente, il secondo al Matera, in Serie C. Questi i comunicati ufficiali dei viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini (classe 98’) all’ F.C. Twente. ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andy Bangu (classe 97’) al Matera Calcio".
Corriere dello sport