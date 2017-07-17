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Zekhnini: "Sono molto felice di essere qui, forza Fiorentina!"

E arrivano anche le prime parole ufficiali da parte di Rafik Zekhnini, passato a titolo definitivo alla Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina" la frase un po' di rito, un po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 18:08
Zekhnini: "Sono molto felice di essere qui, forza Fiorentina!" -
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E arrivano anche le prime parole ufficiali da parte di Rafik Zekhnini, passato a titolo definitivo alla Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina" la frase un po' di rito, un po' di circostanza, contornata da un sorriso da parte del nuovo giocatore viola.

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