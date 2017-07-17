Zekhnini: "Sono molto felice di essere qui, forza Fiorentina!"
E arrivano anche le prime parole ufficiali da parte di Rafik Zekhnini, passato a titolo definitivo alla Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina" la frase un po' di rito, un po...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 18:08
E arrivano anche le prime parole ufficiali da parte di Rafik Zekhnini, passato a titolo definitivo alla Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina" la frase un po' di rito, un po' di circostanza, contornata da un sorriso da parte del nuovo giocatore viola.