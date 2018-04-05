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Retroscena Zekhnini, Pioli aveva chiesto di non cederlo a gennaio. Giocherà nel Rosenborg fino a giugno

A gennaio Stefano Pioli ha chiesto ai dirigenti di non cedere Rafik Zekhnini, giocatore classe 98 arrivato in estate a Firenze per 1,5 milioni di euro e ceduto ieri in prestito al Rosenborg fino al pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2018 16:00
Retroscena Zekhnini, Pioli aveva chiesto di non cederlo a gennaio. Giocherà nel Rosenborg fino a giugno - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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A gennaio Stefano Pioli ha chiesto ai dirigenti di non cedere Rafik Zekhnini, giocatore classe 98 arrivato in estate a Firenze per 1,5 milioni di euro e ceduto ieri in prestito al Rosenborg fino al prossimo giugno. Stesso discorso per Simone Lo Faso che avrebbe potuto lasciare anche lui la squadra viola a titolo temporaneo. Così scrive questa mattina La Nazione.

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