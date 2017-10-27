Zekhnini sempre più ai margini della Fiorentina. Il talento norvegese ricorre al Mental Coach

Nonostante il bel periodo che sta vivendo la Fiorentina, in casa viola quello attuale non è certo un momento facile per Rafik Zekhnini, che dopo essere arrivato in estate con le stigmate del predestin...

Nonostante il bel periodo che sta vivendo la Fiorentina, in casa viola quello attuale non è certo un momento facile per Rafik Zekhnini, che dopo essere arrivato in estate con le stigmate del predestinato, è presto finito in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli, a tal punto – dopo l’esordio a San Siro alla prima di campionato – da collezionare appena altre tre convocazioni e poco più di un’ora, peraltro non esaltante, con la Primavera: di lui, poi, si sono perse le tracce.

Motivo per cui, tra martedì e giovedì, il talento norvegese ha invitato a Firenze la sua mental coach personale, ovvero la dottoressa Louise Rodgers Holte, con la quale Zekhnini aveva già avuto modo di lavorare all’Odds e con cui spera di poter superare questo momento di impasse attraverso il suo aiuto. La Rodgers Holte infatti ha passato 72 ore a stretto contatto con l’esterno, assistendo a un allenamento della Fiorentina all’interno del centro sportivo e al match di mercoledì con il Torino al Franchi, dialogando a lungo nel tempo libero con il giocatore, che spera quanto prima di poter avere una nuova chance per tornare almeno tra i convocati: «Penso solo a lavorare e migliorare, tutto il resto verrà di conseguenza» aveva di recente dichiarato Zekhnini ai media del suo Paese. Ma la sensazione che a gennaio la Fiorentina possa scegliere di mandarlo in prestito (al pari di Hagi) si fa sempre più concreta.

La Nazione