Pedullà: "Zekhnini ha talento e arriva a Firenze per fare l'alternativa ai titolari. Per Bernardeschi sarà Juventus"

Kalinic al Milan dipende tutto da Aubameyang, fra due giorni chiude il mercato cinese e sapremo" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Zekhnini è un giocatore di talento, che la Fiorentina non prende per fare il titolare ma come alternativa. Per Eysseric mancano solo le firme. Bernardeschi giocherà nella Juventus e alla fine mi sorprenderei se non fosse così. Oggi arriverà l'offerta ufficiale alla Fiorentina. Kalinic dipende da Aubameyang, se il Milan non riuscirà a prendere lui allora tornerà a bussare alla porta alla società viola"