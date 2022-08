Van Wolfswinkel non ci sta: “Sembravamo un branco di bambini in gita scolastica a Firenze”

Dopo la sconfitta di misura di ieri sera contro la Fiorentina, quest’oggi l’attaccante del Twente Ricky Van Wolfswinkel è stato raggiunto da ESPN per analizzare la partita della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Non si può iniziare così. Ci sono stati tanti errori personali. È vero che hanno giocato bene ma noi abbiamo commesso troppi errori. È un peccato perché non si può iniziare così. Abbiamo fatto tutto da soli. Sembravamo un branco di bambini in gita scolastica a Firenze. È stato davvero brutto. Non abbiamo mantenuto le promesse era come se avessimo giocatori rimasti bloccati. Non riuscivamo a tenere palla, per fortuna improvvisamente abbiamo cambiato modo di giocare nella ripresa”. Lo riporta Calciomercato.com

KOKCU CHIUDE ALLA FIORENTINA